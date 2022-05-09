Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Карагандинский ветеран ВОВ в День Победы отмечает 100-летний юбилей

    9 Мая 2022, 23:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двойной праздник. В поселке Осакаровка Карагандинской области в День Победы, 9 мая, участнику Великой Отечественной войны Николаю Медведеву исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ветерана поздравили односельчане, аким района Нуркен Кобжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Когда началась война, Николай Медведев был студентом третьего курса Алма-Атинского железнодорожного техникума. В августе 1941 года его призвали в армию. После учений в стрелковом полку отправился на фронт. Боевое крещение получил под Сталинградом. В 43-м году в одном из боев был ранен осколком разорвавшегося снаряда. После лечения в госпитале вернулся в боевое расположение.

    От Курска дошел до Польши. Победу встретил в городе Гюстрове, недалеко от Берлина. За боевые заслуги Николай Медведев награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

    После демобилизации вернулся в Осакаровский район. В 1946 году был избран первым председателем исполкома Пионерского сельского совета. Затем много лет работал в районном узле связи.

    К боевым наградам ветерана добились трудовые – медали «За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель». Был удостоен медали «Ерен еңбегі үшін». В 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, Николаю Медведеву присвоили звание почетного гражданина поселка Осакаровка.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    17 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    16 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане