Карагандинский домбрист победил на детском республиканском конкурсе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанник Карагандинской специальной школы-интерната № 1 для слабовидящих детей, учащийся школы искусств № 1 Нурдаулет Сагатбек признан лучшим домбристом на первом детском республиканском конкурсе «Домбыра-Дастан» в Алматы. Музыкант получил Гран-при и денежную награду – 8 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе домбристов участвовали 548 юных музыкантов от 6 до 15 лет из всех регионов Казахстана.

«О конкурсе я узнал из Instagram. Первый тур прошел онлайн. На нем нужно было сыграть два кюя. Я выбрал произведения Курмангазы «Байжұма» и «Серпер». Второй этап состоялся офлайн в Нур-Султане. Мы должны были сыграть шертпе и токпе кюй, которые выбрали организаторы. Я подготовил «Қосбасар» Сүгіра и «Кішкентай» Курмангазы. Видимо, жюри понравилось мое исполнение, и меня попросили сыграть еще отрывок кюя Дины Нурпеисовой «Бұлбұл». Финал конкурса прошел 22 мая в Алматы. Там мы играли два кюя – известных композиторов и на свой выбор. Я выбрал «Төремұрат» Курмангазы и «Қуаныш» Каршыги Ахмедьярова. Соперники были сильными. Я и не ожидал, что получу Гран-при», – сказал Нурдаулет.

«А я верила в победу сына. На денежный приз хотели свозить Нурдаулета за границу и сделать там операцию на глазах. Но он не хочет: опасается, что может стать хуже. У него один глаз видит немного света, а второй не видит вообще. У нас нет собственного жилья, сын хочет добавить призовые деньги на покупку квартиры. Вчера мы купили ему новую домбру. Также деньги пойдут и на пошив сценических костюмов», – сообщила мама победителя Эльмира Джапкараева.

В копилке творческих побед Нурдаулета немало наград. Он уже был лучшим на областных, республиканских и международных конкурсах. К примеру, в прошлом году завоевал Гран-при XVI Международного фестиваля детского творчества «ЖУЛДЫЗАЙ», стал первым на конкурсе «Новые имена Сарыарки».

Нурдаулет не только талантливый исполнитель, но и композитор-домбрист, написавший более 13 кюев и песен. Его руководитель – учитель школы искусств № 1 Нурдаулет Ыдырысов.