Карагандинских аграриев обеспечили удешевленным дизтопливом и удобрениями

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 10 мая в Карагандинской области идут весенние полевые работы. Увеличены посевные площади и обновлена сельхозтехника. Аграрии полностью обеспечены семенами, удешевленным дизельным топливом, минеральными удобрениями и пестицидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с сельхозпроизводителями Нуринского и Осакаровского районов. Фермеры рассказали о том, как проходит сев.

В Нуринском районе глава области посетил поля сельхозформирований «Кайнар» и «Шахтерское».

В этом году впервые ТОО «Шахтерское» будет использовать новый метод посадки картофеля. Для этого купили американское оборудование. Здесь сажают два новых сорта картофеля, выведенных селекционерами Германии и Голландии. Как рассказал представитель ТОО Виталий Прокоп, новый метод посадки картофеля позволит увеличить урожайность и положительно скажется на качестве клубней. На сегодня высажено уже 44% картофеля. В картофелеводческую сферу хозяйство инвестировало 300 млн тенге. Также впервые тут начнут выращивать масличную редьку.

В хозяйстве «Кайнар» увеличили посевные площади. В частности, зерновые культуры посеют на 36 тыс. га. Для хранения урожая есть пять зернохранилищ. Работы также идут активными темпами.

О посевной в Осакаровском районе Женису Касымбеку доложил аким района Нуркен Кобжанов. Работы идут в срок. Фермеры полностью обеспечены семенами и ГСМ. Уже засеяно 27,8 % площадей.

Аким области побывал в ТОО «АгроЛето-2018» и «Найдоровское». Первое из них специализируется на выращивании зерновых культур – пшеницы и ячменя. В планах этого года у хозяйства засеять 200 га твердой пшеницы, 55 га мягкой пшеницы и 189 га ячменя, рассказал заместитель директора ТОО «АгроЛето-2018» Вячеслав Смирнов. Впервые на 415 га посеют лен. На 100 % обновлен парк техники.

Одно из крупнейших хозяйств района – «Найдоровское» – занимается растениеводством и животноводством. Площади посевов пшеницы в этом году довели до 10 тыс. га, бобовых (горчица) – до 900 га, масличных (лен) – до 6 тыс. га. Увеличена и площадь посадки картофеля – до 334 га. Хозяйство участвует в формировании резервного запаса зерна в регионе и стабилизационного фонда плодоовощной продукции.

В Карагандинской области погода позволила в оптимальные сроки начать весенние полевые работы. В этом году яровой сев запланирован на уровне 1 млн 100 тыс. га. Это выше уровня 2021 года на 45 тыс. га. От плана уже посеяно более 35 % зерновых культур, более 50 % картофеля и 20 % овощей.