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    Карагандинские школьники стали призерами паралимпийских стартов в Конаеве

    23 Июня 2022, 05:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Конаеве состоялись V Паралимпийские старты при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева. Карагандинские школьники в определенных видах спорта заняли призовые места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В состав карагандинской команды вошли 14 воспитанников специальных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями.

    Так, ученик 10-го класса специальной школы-интерната № 2 Айдын Бакшабаев занял второе место по армрестлингу.

    По плаванию третьим стал Даулет Еркебаев из специальной школы-интерната № 4.

    Также на третьем месте расположились танцоры на колясках Дастан Төкен и Мария Юрковец, учащиеся специальной школы-интерната № 2.

    Четвертый результат в волейболе показала команда специальной школы-интерната № 3.

    «Я уже несколько лет занимаюсь армрестлингом в областной специализированной школе по инвалидному спорту. Меня тренирует Руслан Туспеков. Это третьи паралимпийские старты, где я принял участие, и до этого тоже занимал призовые места. Планирую и дальше заниматься спортом», – сказал Айдын Бакшабаев.

    Старты прошли по следующим дисциплинам: волейбол, шахматы, плавание, армрестлинг, паратанцы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Алматинская область Карагандинская область Спорт
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