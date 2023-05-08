Карагандинские голболисты готовятся к Паралимпийским играм РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Голболисты областной специализированной школы по инвалидному спорту примут участие в Паралимпийских играх Республики Казахстан. В сборную Карагандинской области войдут четыре спортсмена , передает корреспондент МИА «Казинформ».

VI летние Паралимпийские игры Республики Казахстан среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения пройдут с 11 по 30 мая в Астане, Алматы и Актобе. Сборная Карагандинской области по голболу впервые будет участвовать в соревнованиях такого уровня.

Спортсмены школы инвалидного спорта провели открытую тренировку для журналистов. Секция голбола появилась здесь в 2016 году. Тренируются около 30 человек в двух группах – младшей и старшей. Спортсмены старшей группы вынуждены участвовать во взрослых соревнованиях, так как чемпионаты среди юношей пока не проводятся. В прошлом году карагандинские голболисты на спартакиаде Казахстана заняли седьмое место.

Что это за вид спорта, рассказала тренер по голболу школы инвалидного спорта Елена Асланова.

«Голбол – это игра для слабовидящих и незрячих людей. Она была создана после Второй мировой войны, в 1946 году, для реабилитации ветеранов. Затем стала популярной и переросла в паралимпийский вид спорта. Команда из трёх человек должна попасть мячом в ворота соперников, которые пытаются блокировать мяч своими телами. Во время игры все голболисты надевают светонепроницаемые очки и играют на слух», – объяснила Елена Асланова.

Восемнадцатилетний Тамерлан Абжанов занимается голболом с 2016 года и считает, что самое важное в игре – чувствовать партнеров.

«Я учился в школе-интернате для слабовидящих детей. Там был кружок голбола. Игра мне очень нравится. Сложностей особых нет. Главное – чувствовать друг друга. Нас четверо, каждый по-своему хорош. У кого-то бросок сильнее, у кого-то защита. Тренируемся три раза в неделю. Тренер дает задания, мы выполняем», – сказал Тамерлан Абжанов.

Паралимпийские игры Республики Казахстан проходят один раз в четыре года. В этом году в состязаниях примут участие около 2 тысяч спортсменов с ограниченными возможностями по 10 видам спорта из 17 областей и трех городов республиканского значения.

Карагандинская область будет представлена 66 спортсменами по восьми видам спорта. Команда Карагандинского региона два раза подряд уже становилась победительницей Паралимпийских игр – в 2015 и 2019 годах.



