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    Карагандинка представит креативные индустрии Казахстана на форуме в Москве

    8 Июля 2022, 21:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казахстан впервые принимает участие в Российской креативной неделе, которая проходит в Москве, в парке имени М. Горького, c 7 по 10 июля. На форуме выступит карагандинка Ирина Харитонова, член совета по развитию креативных индустрий при Министерстве культуры и спорта РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участие Казахстана в работе этой площадки очень важно. Это поможет наладить международные контакты. Год назад мы начали разработку концепции по развитию креативных индустрий. У нас есть проекты. Сегодня мы озадачены созданием креативных хабов, развитием и поддержкой талантливой молодежи, и нужно изучить опыт других стран», – сообщила Ирина Харитонова.

    По ее словам, проект Global Nomads Fashion Awards объединил на своей площадке 3500 участников из всего мира. Его цель – исследование темы страновой идентичности Казахстана, осмысление ĸочевого наследия казахского народа ĸаĸ источниĸа силы и вдохновения в мире цифрового будущего.

    Ирина Харитонова презентует потенциал развития креативных индустрий Казахстана. Из образовательных площадок и IT будет представлен и местный опыт – Терриконовая долина, Центр развития культурно-креативных индустрий Караганды.

    Спикер проинформирует об образовательной платформе Global Nomads Education, о выпуске первой виртуальной коллекции брендовой одежды. Также будет представлен социально-культурный проект – галерея под открытым небом, созданная в Алматы при поддержке бизнеса.

    На площадке креативной недели планируется обсудить возможности для сотрудничества между Казахстаном и Россией.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Россия Креативная индустрия
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