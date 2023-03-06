Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Карагандинка получила приглашение на обучение в Университет Джонса Хопкинса

    6 Марта 2023, 21:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Адина Джайлова получила приглашение на обучение в Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Помимо Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), Адина также получила приглашение от таких именитых вузов, как University of Pittsburgh, Michigan State University и Northeastern University.

    Но карагандинка отдала свой выбор в пользу Университета Джонса Хопкинса. Там Адина планирует изучать биохимию.
    «У меня есть возможность определиться со специальностью к концу второго курса. Но я планирую получить PhD, чтобы внести свой вклад в развитие науки в Казахстане», - говорит она.

    Университет Джонса Хопкинса регулярно входит в десятку лучших университетов США, а также является конкурентоспособным в мире, занимая 24-ю строчку в мировом рейтинге университетов QS. Рейтинг поступления в данный университет составляет 6,5%.
    Университет Джонса Хопкинса является первым исследовательским университетом США, и сегодня он вкладывает в исследования больше денег, чем любое другое академическое учреждение США. Ему также широко приписывают революцию в высшем образовании, поскольку он стал первым учебным заведением в США, объединившим преподавание и исследования. На сегодняшний день среди выпускников университета 27 лауреатов Нобелевской премии.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Образование Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус