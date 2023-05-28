Карагандинец зарезал жену во время развода в РАГС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области мужчина ударил несколько раз ножом жену во время бракоразводного процесса. От полученных травм женщина скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в Бухар-Жырауском района Карагандинской области. В здании районного РАГС мужчина нанес своей жене несколько ножевых ранений в грудь.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Бракоразводный процесс начался по инициативе женщины. Как стало известно, она приехала для этого из Алматы, где проживала в последнее время. Трагедия произошла на глазах сотрудницы РАГС. Она вызвала скорую помощь, но врачам не удалось ее спасти.