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    Карагандинец зарезал жену во время развода в РАГС

    28 Мая 2023, 18:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области мужчина ударил несколько раз ножом жену во время бракоразводного процесса. От полученных травм женщина скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла в Бухар-Жырауском района Карагандинской области. В здании районного РАГС мужчина нанес своей жене несколько ножевых ранений в грудь.

    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

    Бракоразводный процесс начался по инициативе женщины. Как стало известно, она приехала для этого из Алматы, где проживала в последнее время. Трагедия произошла на глазах сотрудницы РАГС. Она вызвала скорую помощь, но врачам не удалось ее спасти.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Происшествия Криминал
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