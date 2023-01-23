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    Капитан сборной Казахстана покидает ФК «Тобол»

    23 Января 2023, 15:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководство клуба и тренерский штаб поблагодарил полузащитника Асхата Тагыбергена за работу в костанайской команде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

    «Капитан сборной Казахстана покидает состав желто-зеленых в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне Асхат Тагыберген был ключевым футболистом в игре костанайского клуба. Через него создавались большинство опасных моментов, а его фирменные дальние удары стали главным оружием команды в атаке», - сообщили в ФК «Тобол».

    Всего в форме «Тобола» полузашитник сыграл 76 матчей, забил 16 голов. Вместе с желто-зелеными Асхат выиграл Olimpbet-чемпионат Казахстана, становился двукратным обладателем Olimpbet-Суперкубка РК.

    благодарят Тагыбергена за его профессионализм и вклад в успехи команды.


    Фото: fctobol.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Футбол Костанай
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