Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Каныш Избастин исключен из Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

    2 Февраля 2022, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каныш Избастин исключен из состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АО «КазАгроФинанс», облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 26 января 2022 года из состава Совета директоров исключен Избастин К.Т. – председатель Совета директоров», - говорится в сообщении на официальном сайте KASE.

    С учетом изменений в состав Совета директоров входят пять человек: Айгуль Джуанышбаева, Алия Мурзагалиева, Сержан Мадиев, Руслан Оразбаев, Айдар Прашев.

    Каныш Избастин руководил «КазАгроФинанс» с 2015 по 2021 годы. С марта 2021 года по январь 2022 года был первым заместителем председателя правления «Холдинг «Байтерек».


    Фото: baiterek.gov.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Отставки КазАгро KASE Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Аскар Жакупбаев освобожден от должности главы Комитета ветеринарного контроля и надзора РК
    Алтая Кульгинова освободили от должности заместителя Премьер-Министра РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая