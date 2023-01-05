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    Қаңтар: Потерпевший от группировки Дикого Армана рассказал, что ему пришлось пережить

    5 Января 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время январских событий злоумышленники вели атаки по заранее подготовленному плану. Об этом говорится в документальном фильме Генпрокуратуры «Қаңтар оқиғасы: Дерек пен дәйек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо обратить внимание на кадры, когда был устроен поджог акимата города Алматы. Пока полицейские пытаются вести мирные переговоры, один из провокаторов проникает в толпу и призывает всех к массовым беспорядкам. После поджога акимата злоумышленники атакуют резиденцию Президента. Глядя на кадры, становится ясно, что подобные атаки проводились по заранее подготовленному плану. Сначала злоумышленники разрушают забор, врезаясь в него на грузовике, а затем направляются к зданию. Защищаясь щитами, они стреляют в охранников», - отмечается в документальном фильме, представленном Генеральной прокуратурой.

    По данным ведомства, в ходе трагического января орудовали 12 организованных преступных групп. В их числе члены преступных групп Айшуака-Жантугеля и Дикого Армана.

    Последние похитили 24 граждан из разных мест города и держали их в паркинге гостиниц «Казахстан» и «Ritz Carlton». Один из потерпевших с ужасом вспоминает события тех дней в фильме.

    «Всех нас там удерживали силой и издевались над нами. Избитых и окровавленных всех нас около 11 часов утра погрузили в грузовик. Нас сутки держали в контейнере», - рассказал потерпевший.


    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

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