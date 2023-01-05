«Қаңтар оқиғасы. Бір жыл»: на телеканале Jibek Joly состоится показ документального фильма ТРК Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek Joly сегодня состоится показ нового документального фильма Телерадиокомплекса Президента РК. Документальная лента посвящена январским событиям, ставших беспрецедентным испытанием для страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы документального расследования «Қаңтар оқиғасы. Бір жыл» постарались восстановить хронологию событий и выяснить, почему мирные митинги превратились в массовые беспорядки и почему банды, замышлявшие разрушение нашей государственности, не достигли своих целей.

Кадр из видео

В документальной хронике представлены ранее необнародованные сведения и факты, эксклюзивные интервью очевидцев январской трагедии, а также признания участников беспорядков, которые позже предстали перед судом.

Фото: Zakon.kz

По данным Генеральной прокуратуры, более 1 600 граждан признаны подозреваемыми. Зарегистрированы уголовные дела в отношении 1 312 граждан и направлены в суд. Уголовные дела в отношении некоторых организаторов январских событий рассматриваются в суде в закрытом режиме.

Кадр из видео

Подсчитан ущерб, причиненный бизнесу. Разрушенная инфраструктура постепенно восстанавается. Но похищенное оружие не было полностью найдено. Эксклюзивные материалы рассказывают о работе органов внутренних дел по поиску похищенного оружия.

Фото: Zakon.kz

Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента «Қаңтар оқиғасы. Бір жыл» покажут сегодня в прямом эфире телеканала Jibek Joly в 20:30 по столичному времени.

Ранее 4 января в эфире телеканала Jibek Joly состоялся показ документальной ленты под названием «Кантар, который всё изменил». Картина доступна к просмотру на официальном Youtube-канале Телерадиокомплекса Президента РК.





Главное фото: Устинка LIVE