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    Канело выдвинул Головкину ультиматум для третьего боя

    19 Апреля 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звездный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес подчеркнул, что его потенциальный третий бой с Геннадием Головкиным возможен только во второй средней категории, где мексиканец владеет всеми основными чемпионскими поясами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Заключительная часть трилогии предварительно запланирована на 17 сентября. Перед этим Альваресу необходимо победить чемпиона мира WBA в полутяжелом весе из РФ Дмитрия Бивола 7 мая.

    «Я не должен снова спускаться в средний вес. Если наш бой (с Головкиным) состоится, то он пройдет во втором среднем дивизионе», - четко заявил «Канело» в интервью мексиканским СМИ.

    Напомним, что первые два боя Головкина и «Канело» прошли в 2017 и 2018 годах в лимите среднего веса. Их итогами стала ничья в первом поединке и победа Альвареса решением судей в рематче.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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