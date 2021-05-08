Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Канело» обратился к Головкину по поводу третьего боя

    8 Мая 2021, 20:04

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) призвал казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) подняться в суперсредний вес, если он хочет трилогии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я уже и так много сделал: я дрался с отличными бойцами, с множеством чемпионов. Я поднялся в весе, чтобы подраться с Головкиным. Так почему бы ему тоже не подняться в весе?» — говорит «Канело».

    Напомним, первый и второй бои Головкина и «Канело» прошли в среднем весе. Первый поединок закончился скандальной ничьей , а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.

    «Канело» заявил, что готов рассмотреть вариант проведения третьего боя, но лишь после того, как он объединит все пояса в 168 фунтах.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров