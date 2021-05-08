«Канело» обратился к Головкину по поводу третьего боя

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) призвал казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) подняться в суперсредний вес, если он хочет трилогии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я уже и так много сделал: я дрался с отличными бойцами, с множеством чемпионов. Я поднялся в весе, чтобы подраться с Головкиным. Так почему бы ему тоже не подняться в весе?» — говорит «Канело».

Напомним, первый и второй бои Головкина и «Канело» прошли в среднем весе. Первый поединок закончился скандальной ничьей , а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.

«Канело» заявил, что готов рассмотреть вариант проведения третьего боя, но лишь после того, как он объединит все пояса в 168 фунтах.



