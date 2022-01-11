Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра обсуждают в Мажилисе

    11 Января 2022, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидатуру Алихана Смаилова обсуждают в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил в своем слове депутат Мажилиса Парламента Мухтар Ерман, выдвижение Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра является правильным решением.

    Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра.

    Депутаты отметили, что поддерживают данное решение.

    «Надеемся, что накопившиеся вопросы получат свое разрешение в интересах укрепления государства и роста благосостояния людей», - сказал депутат Мажилиса Азат Перуашев, отмечая, что фракция «Ак жол» поддерживает кандидатуру Алихана Смаилова.

    «Считаю, что Алихан Асханович Смаилов, представленный Главой государства на пост Премьер-Министра обладает необходимым опытом и знаниями. Мы его знаем достаточно давно, прежде всего, как государственника, специалиста с глубоким знанием всех сфер экономики и социальной сферы. Поддерживаю представленную кандидатуру Смаилова Алихана и прошу коллег также поддержать», - заявил Альберт Рау.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Мажилис Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами