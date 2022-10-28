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    Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Кызылординскую область

    28 Октября 2022, 19:38

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев прибыл в Кызылординскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

    Жигули Дайрабаев встретился с учеными Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ы. Жакаева и отраслевыми специалистами, обсудил с ними актуальные проблемы региона.

    Кызылординский рис считается брендом области, но в последние годы река Сырдарья мелеет, усложняется экологическая и социально-экономическая ситуация в области. Дефицит воды особенно негативно влияет на рисоводство.

    Жигули Дайрабаев ознакомился с ситуацией в селе Наги Ильясова Сырдарьинского района. Благодаря неустанному труду и тесному взаимодействию это село стало самым благоустроенным населенным пунктом в регионе. В ходе встречи с жителями он рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы и ответил на вопросы сельчан.

    Ранее кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев встретился с фермерами Туркестанской области.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область Выборы Регионы Кызылорда Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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