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    Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила трансформаторный завод в Кентау

    1 Ноября 2022, 17:22

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова встретилась в работниками трансформаторного завода в Кентау Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе беседы кандидат высказалась по поводу места трудящихся в обществе, остановилась на гендерных вопросах.

    Завод в Кентау является одним из крупнейших предприятий СНГ, выпускающих трансформаторное оборудование. Ведущий казахстанский производитель поставляет свою продукцию во все отрасли экономики, в том числе в электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор. В настоящее время на заводе трудятся около 1 100 человек.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Выборы Регионы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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