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    Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила Центр для животных в Астане

    31 Октября 2022, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила Центр для животных в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидат побеседовала с работниками и руководством Центра о необходимой беспризорным животным помощи и ответила на вопросы участников встречи.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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