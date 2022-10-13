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    Кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание госязыка

    13 Октября 2022, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На повестке дня стоит вопрос о результатах экзамена на знание государственного языка кандидата в Президенты РК Бакыта Жанабаева. По каждому заданию кандидат в Президенты РК сам выбрал темы. Первое задание – написание сочинения на тему «Экология – бүгіннің басты мәселесі». Во втором задании кандидат прочитал отрывок из сборника Миржакыпа Дулатова «Оян, қазақ!». Третьим заданием было публичное выступление на тему «Адал еңбек – игілік көзі», - сказал председатель лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.

    По его словам, в ходе выполнения первого задания кандидат ясно выразил свою мысль в письменной форме, допущены орфографические ошибки. На втором задании кандидат соблюдал нормы выразительного чтения. На третьем задании кандидат ясно выразил свою мысль, раскрыл идею выбранной темы.

    Лингвистическая комиссия большинством голосов и при одном воздержавшемся приняла решение о том, что кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев владеет государственным языком.

    Ранее сообщалось, что в последний день регистрации кандидатов в Президенты РК свои документы в Центральную избирательную комиссию сдал Бакыт Жанабаев от общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола».

    Бакыту Жанабаеву 46 лет. Работает на государственной службе с 2001 года. На сегодняшний день является сотрудником департамента государственных доходов Министерства финансов РК.


    Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Президентские выборы - 2022
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