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    Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК

    7 Октября 2022, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев подал документы в Центризбирком, передает МИА «Казинформ».

    «7 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 «Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года», были представлены документы Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана», - сообщила пресс-служба ЦИК РК.

    По информации Центризбиркома, Н. Ауесбаев предоставил выписку из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан; заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; копию документа, удостоверяющего личность; копию диплома о высшем образовании.

    Ранее сообщалось , что Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своего кандидата в Президенты Республики Казахстан. Им стал Нурлан Ауесбаев.

    Н. Ауесбаеву 65 лет. Он родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанскй области (ныне Туркестанская), является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии, по специальности – юрист-экономист.

    Фото: kaztag.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Выборы Президентские выборы - 2022
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