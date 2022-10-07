Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев подал документы в Центризбирком, передает МИА «Казинформ».

«7 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 «Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года», были представлены документы Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана», - сообщила пресс-служба ЦИК РК.

По информации Центризбиркома, Н. Ауесбаев предоставил выписку из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан; заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; копию документа, удостоверяющего личность; копию диплома о высшем образовании.

Ранее сообщалось , что Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своего кандидата в Президенты Республики Казахстан. Им стал Нурлан Ауесбаев.

Н. Ауесбаеву 65 лет. Он родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанскй области (ныне Туркестанская), является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии, по специальности – юрист-экономист.

Фото: kaztag.kz

