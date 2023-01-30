Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Искаков Канат Жумабаевич родился в 1982 году в городе Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК Администрации Президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

2012-2021 годы занимал должность заведующего сектором Пресс-службы Администрации Президента РК.

С 2021 года по настоящее время — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

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Фото: t.me/KZgovernment



