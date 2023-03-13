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    Канал незаконного оборота оружия и поддельной валюты пресекли в Жамбылской области

    13 Марта 2023, 11:15

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности на территории Жамбылской области проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Задержан организатор преступной деятельности, наладивший законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США.

    Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот.

    Злоумышленником соблюдались повышенные меры конспирации, использовались современные технические средства связи, что усложняло изобличение действовавшей криминальной схемы.

    Противоправные деяния подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны.

    Благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес ликвидирован.

    Из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы «Калашникова» различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере.

    Задержанный дал признательные показания и на основании ст.128 УПК РК с санкции суда водворен в следственный изолятор сроком на 2 месяца.

    Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область КНБ
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