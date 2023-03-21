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    Канал Jibek Joly поддержал челлендж Главы государства

    21 Марта 2023, 21:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Челлендж «Жүрек жылу», старт которому дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, продолжился в студии телеканала Jibek Joly. Главное условие – помочь тому, кто написал письмо с просьбой о помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В экспертную программу «Біздің уақыт» (Наше время) телеканала Jibek Joly волонтеры проекта Лана Кузнецова и Мерей Калел привезли «волшебный сундук», наполненный письмами.

    Авторы идеи с начала марта собирали письма со всего Казахстана. По словам Мерея Калеля, на сегодняшний день поступило около 300 писем. Один из таких писем вынул ведущий программы и озвучил его содержимое.

    Подросток по имени Мадияр написал в письме, что хочет стать боксером.

    «Меня зовут Мадияр, я люблю заниматься боксом. Было бы хорошо, если бы у меня была одна боксерская груша, чтобы заниматься любимым видом спорта дома. Я хочу стать чемпионом в будущем», - написал автор письма.

    Телеканал Jibek Joly продолжил челлендж и взял на себя обязательство доставить боксерскую грушу мальчику.

    Волонтеры проекта заверили всех зрителей в прямом эфире, что они будут следить за исполнением желаний всех авторов писем.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Общество Волонтёрство JIBEK JOLY
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