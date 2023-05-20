Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Камыш загорелся в пригороде Павлодара

    20 Мая 2023, 22:29

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В пригороде Павлодара происходит горение сухого камыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

    «В 20:30 в городе Павлодар, поселок Кенжеколь, первый заезд, в сторону резиденции происходит горение сухого камыша. Сотрудниками службы пожаротушения выявлен очаг горения на площади 4 гектара с распространением. Земли не принадлежат государственному лесному фонду. Земли Павлодарского района, Заринского с/о», - говорится в сообщении ДЧС.

    Начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодар Ренат Валишанов доложил о том, что угрозы близлежащим населенным пунктам и государственному лесному фонду нет.

    На месте горения работают сотрудники ПЧ-3, ПП-11, СПЧ-1, ДПФ с. Кенжеколь , 5 человек и 7 единиц пожарной техники и один легковой транспорт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Происшествия Пожар Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зульфия Сулейменова приняла участие в масштабных пожарно-тактических учениях в ВКО
    25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Атырау
    По 5 млн тенге выплатят семьям погибших рабочих в пожаре на заводе СНПС Актобемунайгаз
    Активнее штрафовать нарушителей пожарной безопасности призвал Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
    2 Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею
    3 Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы
    4 Нетрезвую девушку в полицейской форме задержали в Актобе
    5 Республиканский турнир по боксу стартовал в Атырауской области
    Новости партнеров