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    Камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, восстановлены в Алматы

    22 Января 2022, 16:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, восстановлены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

    В период с 4 по 7 января во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов «Сергек», а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК. Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены.

    По проекту «Системы видеомониторинга», который предполагает 1 103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование.

    В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме. Вместе с тем, в 2022 году планируется подключение к ЦОУ еще 3 500 камер, установленных в городе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Видео ЧП-2022
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