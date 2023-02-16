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    Камерун вслед за Экваториальной Гвинеей сообщает о случаях смертельного вируса

    16 Февраля 2023, 08:21

    ЯУНДЕ. КАЗИНФОРМ – Вслед за Экваториальной Гвинеей органы здравоохранения Камеруна подтвердили два случая подозрения на вирус Марбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Оба случая в Камеруне зафиксированы недалеко от границы с Экваториальной Гвинеей, где произошла первая в истории вспышка вируса.

    Ни один из заразившихся не пересекал границу страны. Представители здравоохранения Камеруна сейчас пытаются отследить всех, с кем они контактировали.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила дополнительные группы по отслеживанию контактов в восточную часть Экваториальной Гвинеи в попытке сдержать распространение вируса.

    Считается, что девять человек умерли от вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, где уже зарегистрированы еще 16 случаев заражения вирусом.

    Ограничения на передвижение уже действуют в районе южной границы Камеруна.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости
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