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    КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Уральске

    30 Марта 2023, 20:39

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня, 30 марта, около 15:00 по улице С.Датова недалеко от гипермаркета «Дина». Столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус №39. От сильного удара кабина грузовика деформировалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 36-летний водитель КамАЗа не обеспечил безопасность дорожного движения и столкнулся с пассажирским автобусом.

    В общественном транспорте находились восемь человек. В настоящий момент оба водителя проходят медицинское освидетельствование. Пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой. В отношении виновника ДТП - водителя КамАЗа - будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК Уральск
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