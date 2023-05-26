Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Актобе

    26 Мая 2023, 03:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомашины «КамАЗ» наехал на 10-летнюю девочку в Актобе, ребенок выжил, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    «25 мая водитель автомашины «КамАЗ» в поселке Кирпичный совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка госпитализирована в центр охраны материнства и детства города Актобе», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Полицейские призывают водителей и пешеходов строго соблюдать все правила дорожного движения. Особенно это актуально накануне летних каникул.

    С начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 42 получили ранения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    ДТП Актобе Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить
    Восьмилетний ребенок погиб после наезда авто в Актобе
    Пожилая женщина погибла при столкновении двух автомобилей в СКО
    Водитель авто сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз