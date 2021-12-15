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    Календарь мероприятий: В чем уникальность мобильного приложения, разработанного студенткой из Актау

    15 Декабря 2021, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Амбициозная молодежь на практике реализует предложенные инициативы. Своим успехом может похвастаться студентка из Актау Анели Русланкызы. Она обучается на переводчика, но главное увлечение девушки – ІТ сфера. Победительница конкурса «Caspian startup -2019» разработала мобильное приложение. Чем же оно отличается и какую пользу приносит населению – девушка рассказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    «Мне 19 лет. После окончания физико-математической школы в Актау, поступила в вуз на специальность переводчика (корейский язык). С 12 лет мечтала стать хакером. В 10 классе учитель информатики предложил принять участие в конкурсе. Решила, что нужно испытать удачу. Возникла идея: почему же не разработать мобильное приложение. Я не стала победительницей, однако нашла спонсоров, которые помогли мне в разработке приложения. Мою идею поддержали, так появилось мобильное приложение «Chance», - поделилась Анели Руслановна.

    В ходе беседы девушка рассказала, в чем же уникальность разработанного мобильного приложения.

    «Благодаря приложению «Chance» можно узнать, в каких городах. в каких объектах проводятся мероприятия, в частности конкурсы, соревнования, конференции, вебинары, культурные и спортивные мероприятия, платные и бесплатные курсы, семинары, мастер классы. То есть можно узнать, где и во сколько пройдет мероприятие, как можно добраться. С детства мне нравилось принимать участие в конкурсах. Искала единую площадку, где можно узнать о всех проводимых мероприятиях. В 2019 году приступили к разработке приложения, а запустили в прошлом году», - рассказала молодой ІТ специалист.

    По словам студентки, постепенно расширяется география пользования мобильным приложением. Над его совершенствованием работают шесть человек. Мобильное приложение можно скачать в устройствах Android и iOS.

    «Заранее узнаем у организаторов о планируемых мероприятиях. После чего загружаем информацию в приложение. Порой этим занимаюсь я, порой – мои коллеги. Мы не занимались продвижением нашего продукта. Однако в дальнейшем планируем увеличить количество пользователей. Хочу быть разносторонним человеком: свободно владеть языками, разрабатывать проекты в ІТсфере», - добавила она.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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