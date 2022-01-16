Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую тактику действий применяли террористы для изматывания полицейских, рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить массовость поступающих ложных сообщений о минировании различных зданий, стрельбе, погромах одновремено во всех частях города. Такая тактика применялась террористами в целях выматывания сотрудников полиции», - сказал на брифинге в СЦК Канат Таймерденов.

Пятого января, по его словам, в связи с введением Президентом страны режима ЧП в городе Алматы и ввода частей подразделений Минобороны, удалось высвободить значительную часть сил полиции от обороны стратегических объектов и сконцентрироваться на выполнении основных задач по восстановлению конституционной законности.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал, как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы.

В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения.