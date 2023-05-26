Какую продукцию закупает стабфонд СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области финансирование стабилизационного фонда увеличили до 3,4 млрд тенге. На эти средства закупили 15 тысяч тонн продукции, поставка которой в торговые сети позволяет сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какую продукцию и в каких объемах закупают в стабфонд, на заседании общественного совета рассказал заместитель председателя правления СПК «Солтүстік» Гамали Жумашов. Именно социально-предпринимательская корпорация формирует областной стабилизационный фонд.

По словам Гамали Жумашова, у местных товаропроизводителей и производителей других областей закупили 15,4 тысячи тонн продукции и 10,8 млн штук яиц. В том числе более 4 тысяч тонн муки первого сорта, более 260 тонн рожек, 204 тонны риса, 450 тонн гречки, 1,3 млн литров растительного масла, 816 тонн соли, более 3,2 тысячи тонн сахара, 1,5 тысячи тонн картофеля, по 650 тонн моркови и капусты, 450 тонн лука, 400 тонн куриного мяса.

«Кроме прямого закупа продуктов питания в стабфонд, применяется оборотная схема. Суть ее в том, что субъектам предпринимательства по решению комиссии предоставляется денежный заем на льготных условиях. При этом предприниматель берет на себя обязательство поставлять социально значимые продукты питания по фиксированным ценам. В январе месяце выезжали в Туркестанскую область для встречи с производителями капусты, картофеля, лука. Заключили два меморандума на ранние овощи для сдерживания цен в межсезонье», - проинформировал Гамали Жумашов.

Он добавил, что продукция реализуется в 23 супермаркетах Петропавловска, в 12 магазинах «у дома» и семи точках стабфонда. Заявки принимают ежедневно.



