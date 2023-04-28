Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства на последнем расширенном совещании отметил, что одним из драйвером экономики является привлечение инвестиций и вновь поручил активизировать работу в этом направлении. Основная роль в процессе привлечения инвестиций была отведена Kazakh Invest. О том, какие инструменты использует нацкомпания для привлечения инвестиций в страну, как отбираются проекты, какая поддержка оказывается местным производителям, рассказал управляющий директор АО «Национальная компания Kazakh invest» Азамат Кожанов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

— Азамат Кадырханович , какие именно вопросы находятся в компетенции компании Kazakh Invest ?

— Мандат деятельности Kazakh Invest очень широкий, но при этом нужно понимать какими фактическими инструментами обладает компания. Мы не выступаем в качестве со-инвестора, не выделяем заёмные средства. Наш основной актив — это люди. В компании работает более 100 человек, 20 из них в регионах. Мы оказываем полную поддержку инвесторам, начиная от консультации и заканчивая сопровождением проекта.

Компания состоит из проектного департамента, пред-инвестиционного блока, который занимается привлечением инвестиций извне, сопровождением инвесторов и работает с посольствами и центральными государственными органами. Кроме этого, есть подразделение сервисной поддержки инвесторов и блок протокола, который занимается организацией мероприятий, в том числе на уровне Главы государства.

Фото: soupstock.in

Для иностранных компаний Kazakh Invest выступает в роли стратегического консультанта, который предоставляет услуги, начиная от презентации о стране и ее инвестиционных возможностях, организации встреч с ключевыми стейкхолдерами внутри госаппарата и представителями бизнеса, и заканчивая помощью в операционной деятельности проекта.

Для местных компаний, которые хотят привлечь инвесторов, Kazakh Invest оказывает всестороннюю поддержку, начиная от продвижения отечественных компаний на инвестиционных форумах, организации встреч, заканчивая сопровождением проектов. Чаще всего в компанию обращаются за самым базовым — это составление инвестиционного контракта, который предлагает стандартный вид преференций — освобождение от налогов и предоставление натурного гранта в виде земельного участка. Kazakh Invest помогает в подготовке документации в целях заключения инвестконтракта. Итоговым подписантом является Комитет по инвестициям.

Кроме того, местные компании, желающие привлечь иностранного инвестора, могут воспользоваться услугой разработки, так называемых инвестиционных тизеров. Для составления инвестиционного тизера местной компании мы нанимаем компанию из Большой четверки, которая составляет финансовую модель, расширенный инвестиционный план и переводят все это на английский язык, то есть делают упаковку инвестпроекта. Далее Kazakh Invest продвигает отечественные инвестпроекты по линии экономической дипломатии через посольства и на инвест-форумах с участием первых лиц государства, организованных национальной компанией. Представители местных компаний участвуют в этих мероприятиях, где получают возможность познакомиться с зарубежными компаниями по профилю. Данные площадки предоставляют возможность инвесторам задавать прямые вопросы, получать обратную связь и детально проговаривать перспективы и условия реализации проектов.

Фото: rowlands-hames.co.uk

Также мы активно используем площадку Инвестиционного штаба на уровне Правительства для решения операционных вопросов по инвестпроектам. Ежеквартально в нём председательствует Премьер-Министр Алихан Смаилов, ежемесячно — первый вице-премьер Роман Скляр. В рамках инвестиционной площадки обсуждаются текущие и постановочные вопросы, по которым требуется содействие Правительства. Инвестиционный штаб функционирует с 2021 года и зарекомендовал себя как эффективный механизм решения вопросов.

— Каких инвесторов у нас больше всего— местных или иностранных?

— Больше всего у нас местных инвесторов. Из нашего общенационального пула, в котором 873 проекта, только 16% реализуются с участием иностранного капитала. При этом, часть из них это – совместные предприятия, в том числе с участием местных партнеров. Согласно нашему мандату мы не разделяем инвесторов на местных и иностранных.

В целом, инвестиционная деятельность на территории нашей страны регулируется Предпринимательским Кодексом и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Правовой режим не разделяет и не разграничивает инвесторов на иностранных и местных. Все инвесторы в равной степени обладают правом на получение мер государственной поддержки инвестиций. Также законодательством не предусмотрено наделение инвесторов особым статусом, в том числе иностранных. Поэтому о привилегированном отношение к тем или иным инвесторам не может быть и речи.

— Поделитесь нюансами работы Вашего ведомства, как отбираются будущие инвесторы, как принимается решение какие проекты нужнее всего?

— В компании действует несколько уровней отбора. В первую очередь, это компетенция наших сотрудников, которые имеют очень большой опыт в разных индустриях, в том числе и в зарубежных транснациональных компаниях. Это проектные менеджеры и руководители по проектам, у них есть своя база и свой опыт. Также есть пред-инвестиционной блок, который отбирает инициативы загранучреждений. Далее компания изучает насколько инвестор заинтересован именно в реальных инвестициях, а не, к примеру, в продаже оборудования. Раз в квартал компания собирает внутренний инвестиционный комитет, где обсуждается насколько дееспособен тот или иной проект. Более крупные и готовые проекты проходят верификацию через инструментарий МФЦА. За эти годы (с 2017 года) компания накопила достаточно серьёзную компетенцию в вопросе отбора проектов. Как правило, недееспособные отпадают на первой же стадии отбора.

— Не могли бы Вы подробнее рассказать о таком инструменте, как инвестиционное соглашение, на которое Президент обратил особое внимание. Какие инвестиционные соглашения уже были заключены и в чем их преимущества для нас?

— Инвестиционное соглашение (bilateral agreement) – это двустороннее соглашение между нашим Правительством и инвестором. С 2022 года компания Kazakh Invest является национальным оператором по приему заявок на заключение соглашения об инвестициях. Подразделение Investment «Task force», которое я представляю, как раз занимается инвестиционными соглашениями. Этот инструмент уже не новый, ему около двух лет, однако ранее необходимо было привести некоторые законодательные нормы в соответствие, чтобы данный вид соглашения заработал более эффективно. В марте текущего года был принят регламент заключения соглашения об инвестициях.

Соглашение об инвестициях – это более комплексный вид договора между правительством и инвестором, с учетом обязательств обоих сторон.

Наша команда сформировала пул из 70 крупных инвестиционных проектов, который состоит только из частных инвестиций. Этот пул мы тщательно отбирали, с каждым провели переговоры, сделали проверку и оценку надежности инвесторов. Общая сумма этих проектов составляет более $13 млрд с периодом реализации до 2028 года. Из них уже 24 проекта направили нам письмо намерение на рассмотрение в рамках заключения инвестиционного соглашения.

Дело в том, что инвестиционное соглашение предполагает нестандартный набор преференций – это не типовой договор. Например, инвестиционно-приоритетный контракт освобождает от налогов, предоставляет натурный грант в виде земельного участка и освобождает от таможенной пошлины при ввозе сырья и комплектующих. Это модульный контракт и его нельзя видоизменять. Инвестиционное соглашение – это не модульный контракт, в соглашение можно включить разные преференции, но в рамках действующего законодательства и по результатам прямых переговоров между Правительством и инвестором.

Компания сопровождает весь процесс заключения инвестиционного соглашения и следит за соблюдением последовательности переговорного процесса. Это необходимо, поскольку соглашение регулируется постановлением Правительства, то есть все госорганы (министерства, акиматы, комитеты, национальные компании и т.д.) участвуют в согласовании, а структура госаппарата довольно-таки комплексная.

Kazakh Invest принимает заявку на инвестиционное соглашение, проверяет на соответствие документов, далее направляет на согласование непосредственно отраслевому госоргану, в чьей юрисдикции находится тот или иной инвестиционный проект для отраслевого заключения – насколько необходим данный инвестиционный проект нашей стране и данной отрасли. И если отраслевой проект отвечает всем критериям, то мы формируем комиссию на базе этого госоргана, который вырабатывает общую позицию Правительства в рамках переговоров. Параллельно МФЦА проводит внутреннюю верификацию для анализа степени надежности инвестора

Всего в истории пока было подписано только два инвестиционных соглашения. Одно с американской компанией, другое с компанией «Svevind» по производству зелёного водорода. В этом году мы планируем подписание как минимум четырех инвестиционных соглашений.

— К слову, проект по производству зелёного водорода, соглашение по которому подписано в прошлом году – один и тех, которым гордится страна. В чем его особенность?

— Проект особенный с точки зрения задела на будущее. Зелёный водород – объем рынка которого в течение 10 лет достигнет более $100 млрд. Мы как страна должны дать свое предложение на рынке энергоресурсов будущего, для этого такие проекты нужно развивать уже сейчас.

Когда было создано наше подразделение Investment «Task force», в первую очередь мы определяли для себя не только топовые инвестиционные проекты, но и ниши, которых нет в Казахстане, но есть потенциал для их развития. Тогда в тот список вошли 4 ниши и одна из них - зелёный водород, набирающий сейчас обороты. Команда стала изучать этот кейс. На тот момент мы уже видели, что появилась новая ниша в сфере газохимии – голубой водород, который производится из природного газа. Мы понимали, что у нас есть определенные ограничения, над которыми, как известно, сейчас работает «Qazaqgaz», в рамках увеличения баланса газа в республике. Ввиду ограниченности ресурса, мы стали изучать виды водорода, консультировались с крупными международными компаниями, которые работают в Казахстане, такие как «Linde», «Air Liquid» – производители технических газов, которые фактически производят водород, в разных уголках мира. После изучения стало понятно, что производство зелёного водорода у нас возможно, а будущее Европейского Союза именно за зелёным водородом. Позже мы вышли на кейс немецко-шведской компании «Svevind», с которым и заключили инвестиционное соглашение.

Однако прежде, чем проект перейдет к стадии реализации, необходимо провести глубинные исследования, замеры, подготовить кадры. Как раз в рамках этих работ и было подписано инвестиционное соглашение. Нужно понимать, что это долгосрочный проект. При этом, он выгоден обеим сторонам. Для нас выгода заключается в том, что за счет экономии масштаба есть возможность понизить себестоимость. И тогда мы будем конкурентоспособны по этой продукции, наша себестоимость будет ниже. Кроме того, мы повышаем свою компетенцию за счет иностранных инвестиций. То есть, за счет инвесторов мы изучаем экспорт и реализацию крупных капиталоемких проектов, не выделяя при этом средств из госбюджета. На сегодня, согласно этому соглашению, в Казахстане будет изучена возможность производства 2 млн тонн «зелёного» водорода с 2030 года, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте. Ключевым вопросом в этом проекте является транспортировка. Это не простой вопрос, но эффективность технологий повышается. Как раз в рамках текущих инвестиций мы сможем понять насколько рентабельна данная инвестиционная инициатива в РК.

— А к какой отрасли больше всего интереса у частных инвесторов?

— Частным инвесторам больше всего сейчас интересна отрасль АПК (около 25 инвесторов из 70). Очень активный интерес со стороны турецких компаний, есть интерес от европейских и американских инвесторов. Интересная история состоит в том, что на сегодня реальная доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сферу АПК ниже 1%. Это связано прежде всего с тем, что у нас есть ограничения по владению земельными участками сельхозназначения. Но при этом, многие из них хотят контролировать качество урожая. В таком случае мы направляем инвесторов на проекты, связанные с переработкой, что как раз нужно местным предпринимателям. Мы голосуем за, так называемое, контрактное фермерство, где казахстанские аграрии будут выращивать, получать семена, учиться новым технологиям, выращивать новые культуры и обеспечивать заводы сырьем для переработки. При этом, интересны проекты, которые наименее зависимы от инвестиционных субсидий со стороны государства. Те инвесторы, которые заходят к нам в АПК будут производить продукцию и отправлять ее на экспорт. Думаю, что в этом и состоит задача отрасли – производить готовую продукцию и отправлять ее на экспорт для конкуренции на полках финальной продукции. Это большая отраслевая задача, которую Kazakh Invest самостоятельно решить не в состоянии. Поэтому сейчас мы синхронизировали перечень проектов совместно с МСХ и работаем вместе, в части приземления инвестиционных проектов.

Кazakh Invest, как национальная компания, более заинтересована в том, чтобы в стране было как можно больше национальных чемпионов – компаний, которые комфортно себя чувствуют, как внутри страны, так и те, которые готовы выходить за пределы Казахстана, открывать производства и экспортировать свою продукцию. Местные компании часто нуждаются в стратегических партнерах для обмена опытом, выхода на экспорт и т.д.

На самом деле привлекать инвесторов легче в проекты с сильным казахстанским партнером, для них меньше рисков. Но на сегодняшний день очень много Greenfield проектов с нуля, они более рискованные. В целом мы понимаем, что это вызов, нелегкая задача, но совместными усилиями под эгидой и поддержкой МИД РК, как и всего Правительства, я думаю мы идем по правильному вектору.

— Спасибо за интервью!



