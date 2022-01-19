Какую новую продукцию будут выпускать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область поставляет свою продукцию в 40 стран мира. В скором времени экспортный потенциал может быть увеличен. Отпадет необходимость и в ввозе некоторых товаров из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах на 2022 год по созданию новых производств, импортозамещению рассказал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

- Промышленность области стабильно развивается. Какие задачи поставлены на этот год?

- На 2022 год запланировано промышленное производство на уровне 4,2 трлн тенге, с ростом на 2%. По инвестициям также ожидается положительная динамика – 835 млрд тенге, рост на 2,8%. Основная их доля приходится на частные вложения. До 2025 года планируем реализовать 50 инвестпроектов. В этом году должны быть исполнены 16, что позволит обеспечить жителей области 2 200 рабочими местами.

- Расскажите подробнее о проектах. Какие планы по импортозамещению?

- Из наиболее крупных – солнечная электростанция на 100 мегаватт в Балхаше, агломерационная фабрика, завод по производству промышленных взрывчатых веществ. Планируется запуск четвёртой печи на ферросплавном заводе, это увеличит его мощности.

В Жезказгане к концу года ожидается запуск опытного гидрометаллургического завода. Реализация этого проекта позволит перерабатывать по новой технологии отходы медеплавильного производства, копившиеся годами.

В Сарани, как вы знаете, совместно с российской компанией строится шинный завод. По плану его запуск в конце этого года. Производственная мощность предприятия на первом этапе составит 3,5 млн автошин в год. Будет создано более тысячи рабочих мест.

Ещё одна компания в Сарани, производит салфетки, бумажные полотенца. Продукция востребована. Среди клиентов – торговые дома, кафе и рестораны, отели, крупные компании. Предприятие сейчас закупает сырьё в России и других странах, а теперь начнёт самостоятельно изготавливать бумажную основу. Это увеличит местное содержание и позволит расширить производство. По расчётам, после реализации проекта мощности будут увеличены до 21,4 тыс тонн бумажной продукции в год.

В планах также запустить производство геомембраны для горнодобывающей отрасли, химических реагентов для металлургических предприятий. Это импортозамещающая и экспортно ориентированная продукция.

- Растет внешнеторговый оборот области. Что преобладает в структуре экспорта? Какие страны покупают карагандинскую продукцию?

- Карагандинская область экспортирует продукцию обрабатывающей промышленности в 40 стран мира. Наибольший объём поставок приходится на Россию и Китай. Другие партнеры – Узбекистан, Украина, Беларусь, Кыргызстан, страны Евросоюза.

Основные виды экспорта – продукция черной и цветной металлургии, стройиндустрии, химической промышленности, машиностроения, резиновые и пластмассовые изделия, кабельно-проводниковая продукция. С вводом новых производств будут расти и экспортные возможности региона.

- Спасибо за интервью.