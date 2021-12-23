Какую медицинскую помощь можно получить, если у человека нет ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какую медицинскую помощь можно получить, если у человека нет ОСМС, рассказала врач городской поликлиники №11 Алматы Гульмира Айтбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если у человека нет ОСМС, то он может получить медицинскую помощь только в рамках ГОБМП (в экстренных случаях). Это скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь: в амбулаторных условиях, в стационарзамещающих условиях и в стационарных условиях.

Всю остальную медицинскую помощь можно получить только в рамках ОСМС.

«На сегодняшний день система обязательного социального медицинского страхования полноценно функционирует. Для того чтобы получить весь спектр медицинских услуг в рамках ОСМС, уже сейчас нужно быть застрахованными», - отмечает специалист.

Тут же стоит отметить, что казахстанская модель системы ОСМС является социально ориентированной. ОСМС включает в себя 15 льготных категорий населения, взносы за которых платит государство: дети до 18 лет; неработающие беременные женщины; неработающие лица, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет; лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени; неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом; лица, ухаживающие за инвалидами с детства; инвалиды; пенсионеры и ветераны ВОВ; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования; лица, зарегистрированные в качестве безработных; неработающие получатели государственной адресной социальной помощи; неработающие оралманы; лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности; лица, содержащиеся в следственных изоляторах.

Помимо этого, согласно закону РК, освобождаются от уплаты взносов в фонд: военнослужащие; сотрудники специальных государственных органов; сотрудники правоохранительных органов.

Проверить свой социальный статус можно через портал egov.kz. Если человек отсутствует в списках, необходимо собрать перечень подтверждающих документов и предоставить их в ЦОН. Информация будет направлена в госорганы для подтверждения. Остальные лица должны быть застрахованы и делать отчисления в фонд ОСМС.

По словам Гульмиры Айтбаевой бывает, что пациент приходит в поликлинику, и выясняется, что у него нет ОСМС.

«Тогда ему необходимо проверить свой статус и периоды задолженности с использованием доступных ресурсов. Если имеется задолженность, то гражданину нужно оплатить её или устранить, но не более 12 месяцев (с текущего месяца этого года по текущий месяц прошлого года). Статус застрахованности будет присвоен в течение трех рабочих дней», - рассказывает доктор.

Напомним, в ноябре в столице за обязательное социальное медицинское страхование перечислено около 3,7 миллиарда тенге.