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    Какой призовой фонд турнира «Қазақстан барысы»

    30 Июня 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня столицы состоится традиционный республиканский турнир «Қазақстан барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году турнир пройдет иначе, чем в прошлом году. В связи с открытием новых областей количество участников соревнований растет. В этом году будет соревноваться 41 борец. Примут участие 33 борца из областей, 2 спортсмена из «Аскер Барыс» и еще 6 спортсменов из 3 городов», - сказал председатель судейской коллегии Ассоциации «Qazaq kuresi» Кайрат Пазылбек на пресс-конференции в фонде «Қазақстан барысы».

    По его словам, отборочный этап прошел во всех областях.

    «Отбор начинается в районном центре. Те, кто прошел, получают направление на областное соревнование. Турнир «Қазақстан барысы» - это проект, который дал толчок развитию казакша курес. Борцы с нетерпением ждут этого мероприятия», - отметил спикер.

    В соревнованиях примут участие сильнейшие палуаны, прошедшие отборочные этапы в регионах и попавшие в финал турнира «Қазақстан барысы - 2023». Регионы будут представлены составом в количестве двух человек, которые выступят в абсолютной весовой категории.

    Турнир проводится с целью развития и поддержки национального вида спорта - казакша курес. Кроме того, организаторы турнира основной задачей ставят привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

    По данным организаторов, общий призовой фонд турнира составит 40 млн тенге, в том числе победителю турнира будет присуждено 25 млн тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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