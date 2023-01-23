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    Какой будет погода в Казахстане в феврале

    23 Января 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана озвучили прогноз погоды на февраль 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предварительному прогнозу температура воздуха на большей части территории страны в феврале близка к климатической норме. Выше нормы – на 1 градус - на крайнем юге юго-западной и юго-восточной части Казахстана», - сообщил заместитель председателя комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов.

    По его словам, количество осадков в феврале близко к норме на большей части территории страны. В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях количество осадков ожидается меньше нормы. А в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях ожидаются осадки в виде дождей с превышением нормы.

    Запас влаги относительно высок в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях.

    Автор:

    Анеля Касымова

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