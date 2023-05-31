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    Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые дни июня

    31 Мая 2023, 20:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики «Казгидромета» опубликовали прогноз погоды на 1-3 июня в Астане, Алматы и Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Астане 1 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 33-35 тепла.

    2-3 июня в столице также будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 35-37 тепла.

    В Алматы 1 июня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла. 2 июня синоптики обещают в городе переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

    3 июня в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

    В Шымкенте 1 июня будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 32-34 тепла.

    2 июня прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.

    3 июня также будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 37-39 тепла.

    Ранее сообщалось, что в эти даты по всей стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Синоптики пояснили, что отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана. В дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере республики до +36+41°С, на востоке до +28+33°С, в центре до +30+39°С, на юге до +37+43°С, на юго-востоке до +30+37°С.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Алматы Казгидромет Шымкент Погода Природа
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