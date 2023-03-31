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    Какой будет погода в апреле в Костанайской области

    31 Марта 2023, 06:19

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Каким ожидается апрель для костанайцев, рассказали в филиале РГП «Казгидромет» по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил директор филиал Самат Жазылбеков, средняя за месяц температура воздуха ожидается +5,2+9,8°С, что выше нормы на 1 градус на большей части, около нормы на крайнем северо-западе области.

    «В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -8-13°С до -1+4°С, на юге области от -17°С до +9°С, днем от -3+2°С, на севере области +5°С до +7+12°С, на юге +17°С. Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +9+14°С, днем до +17+22°С»,- добавил Жазылбеков.

    В третьей же декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -1+4°С, днем до +7+12°С, на юге области +15°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7+12°С, на севере +2°С, днем до +15+20°С, на юге области +24°С.

    «Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части, меньше нормы - на крайнем западе области (при норме 12-27 мм). Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине первой декады, дождь прогнозируется часто во второй и третьей декадах. Гроза ожидается в конце второй и в начале третьей декадах»,-добавил он.

    Также в течение апреля будет частым явлением штормовой ветер в 15-20 м/с.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Казгидромет Погода
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