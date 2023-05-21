Каково положение Казахстана перед заключительным матчем ЧМ-2023 по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана смогла набрать лишь четыре очка за шесть матчей в группе на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан одержал две победы по буллитам, сенсационно обыграв сборные Норвегии (4:3) и Словакии (4:3), и потерпел четыре крупных поражения — от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7).

После шести игр сборная Казахстана с четырьмя очками занимает шестое место в турнирной таблице группы В.

Актуальное положение команд таково: Швейцария — 15 очков (5 матчей), Чехия — 13 очков (5 матчей), Канада — 11 очков (5 матчей), Латвия — 11 очков (6 матчей), Словакия — 5 очков (5 матчей), Казахстан — 4 очка (6 матчей), Норвегия — 4 очка (5 матчей), Словения — 0 очков (5 матчей).

В заключительном матче группы сборная Казахстана сыграет с командой Словении.



