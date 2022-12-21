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    Какова доля креативной индустрии в структуре ВВП Казахстана

    21 Декабря 2022, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сектор креативной индустрии в среднесрочной перспективе может вырасти до 10 % валового внутреннего продукта в мире. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках сегодняшнего форума зарубежные и отечественные эксперты всесторонне обсуждают вопросы укрепления и дальнейшего развития сотрудничества в области информации. Одним из самых современных и динамично развивающихся направлений в этом направлении является креативная экономика или креативная индустрия. Обращая внимание на статистические данные, креативная индустрия признается динамично развивающейся частью мировой экономики. Оказывается, эта отрасль приносит около 2,3 триллиона долларов в год. Мировой экспорт креативной индустрии в среднем составляет 250 млрд долларов. По прогнозам ЮНЕСКО, сектор креативной индустрии в среднесрочной перспективе может вырасти до 10 % валового внутреннего продукта в мире», - сказал Алтай Кульгинов.

    Вице-премьер подчеркнул, что Центральная Азия имеет большой потенциал для развития креативной индустрии.

    «Мы считаем, что Центральная Азия имеет большой потенциал для развития креативной индустрии. В последние годы правительство стран региона, понимая креативную индустрию, уделяет особое внимание вопросу ее динамичного развития. Так, в Казахстане в 2021 году утверждена Концепция развития креативной индустрии на 2021-2025 годы. По итогам 2020 года доля креативной индустрии в структуре валового внутреннего продукта Казахстана составила 2,67 %», - сообщил Алтай Кульгинов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Правительство РК СМИ Алтай Кульгинов Креативная индустрия
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