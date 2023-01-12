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    Каков размер пенсии из ЕНПФ в 2023 году

    12 Января 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

    Выплаты из ЕНПФ осуществляются в соответствии методикой, утвержденной постановлением Правительства, согласно которой выплаты выходящим на пенсию рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5% и делится на 12.

    Для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

    При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2023 году прожиточный минимум составил 40 567 тенге). Соответственно, с начала года размер минимальной выплаты из ЕНПФ увеличился на 8,5% и составит 28 396,9 тенге (70% * 40 567).

    В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

    В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2023 году размер единовременной пенсионной выплаты составит 636 912 тенге = 12 * 53 076 тенге).

    Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты рассчитываются по методике, действовавшей на момент назначения пенсионных выплат: сумма годовой пенсионной выплаты рассчитывается и не превышает наибольшую из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2023 году - 1 592 280 тенге =30*53 076 тенге) и величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя. Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.
    Правительство РК ЕНПФ
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