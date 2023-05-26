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    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая

    26 Мая 2023, 02:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 26 мая, на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, в результате которых пройдут дожди с грозами, лишь на северо-западе республики осадков не предвидится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Также по Казахстану сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

    На большей части Атырауской, на востоке Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области – высокая пожарная опасность.

    В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

    В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

    В Шымкенте –переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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