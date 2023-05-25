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    Какими будут метеоусловия в Казахстане 25 мая

    25 Мая 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 25 мая, погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, в результате которых пройдут дожди с грозами, лишь на северо-западе страны без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    С прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке РК ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога Северного антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

    На большей части Павлодарской, на востоке, в центре Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури.

    Температура воздуха в западных регионах +27..+35 °С, на северо-западе +25..+30 °С, на севере, востоке, в центре + 18…+27 °С, на юге + 25…+33 °С, на юго-востоке +23…+30 °С.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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