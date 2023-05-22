Какими будут метеоусловия в городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия 22 мая будут во всех городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 22 мая неблагоприятные метеорологические условия воздуха по Казахстану не ожидаются.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 22 мая, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, с связи с чем пройдут дожди с грозами.

Как сообщалось ранее, в 12 регионах Казахстана объявили 22 мая штормовое предупреждение.



