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    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК

    31 Марта 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При предоставлении налоговых льгот приоритет будет отдаваться обрабатывающей промышленности. Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если смотреть в разрезе отраслей, то мы больше нацелены именно на переработку, потому что обрабатывающая промышленность - это создание добавленной стоимости именно в Казахстане, это и есть тот приоритет, на который мы нацелены», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Он также добавил, что и Глава государства в своем Послании отметил о необходимости дифференцированных ставок по налогообложению.

    «Что мы сейчас и будем делать, это будет направлено на стимулирование этих отраслей, в первую очередь переработки», - добавил Азамат Амрин.

    Ранее сообщалось, что Высшая аудиторская палата отметила бессистемность и бесконтрольность налоговых льгот. Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Промышленность Экономика Налоги
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