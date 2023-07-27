Каким категориям граждан государство оплачивает взносы на ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что делается для доступности медуслуг социально незащищенным слоям населения? На этот вопрос ответили в министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство оплачивает взносы на ОСМС за 15 льготных категорий граждан из социально-уязвимых слоев населения», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Так в эти 15 категорий входят:

1) дети;

2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

3) неработающие беременные женщины;

4) неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет, за исключением лиц, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта;

5) лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

7) неработающие лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы;

8) получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

9) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

10) лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;

11) неработающие кандасы;

12) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

13) лица с инвалидностью;

14) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

15) неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.