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    Каких специалистов ищут в Президентский молодежный кадровый резерв

    30 Марта 2023, 13:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по делам государственной службы озвучили приоритетные специальности при отборе в президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в этом году состоится очередной отбор резервистов. В этот раз будут пересмотрены отраслевые группы резерва, а собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием отраслевых госорганов и специалистов.

    «Если во время первого и второго отбора было принято много резервистов в области экономики, финансов, IT-технологий, то в этом году особое внимание будет уделено сферам здравоохранения, энергетики, образования и культуры. Таким образом, особенностью нынешнего отбора станет проведение четкого целевого отбора с учетом потребностей государственного аппарата в отраслевых кадрах», - сообщила заместитель председателя Агентства Айнура Сергазиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

    Она отметила, что требования к кандидатам не изменились. В конкурсе могут участвовать молодые люди не старше 35 лет, имеющие высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, сертификат по госязыку не ниже уровня Б1.

    По ее данным, из 350 человек, попавших в резерв по итогам первого и второго отборов, в настоящее время трудоустроены 262 резервиста, из них на политические должности - 28, корпус «А» - 8.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Другие государственные органы Молодежь Президентский кадровый резерв Трудоустройство
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