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    • Какие земельные участки изымут для госнужд в 2023 году в Алматы

    4 Августа 2022 18:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы в 2023 году планирует завершить выкуп земельных участков для строительства новой станции метро «Калкаман» и пробивки нескольких улиц и проспектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления земельных отношений Алматы, в следующем году планируется выкуп семи земельных участков для строительства разворотной эстакады по проспекту Рыскулова в Медеуском районе, 270 участков для пробивки улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города, 210 участков для пробивки проспекта Рыскулова от улицы Ф. Онгарсыновой до границы города, 261 участок для пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города, 251 участок для строительства метрополитена (станция «Калкаман»).

    В начале мая сообщалось, что в городе начались работы по пробивке улицы Толе би от Яссауи до Ашимова. Выкуплено 22 участка. Завершение работ по проекту запланировано на декабрь 2023 года. Общая протяженность пробивки составляет 4,5 км.

    Ранее в акимате отметили, что в 2025 году планируется завершение строительства станции «Калкаман», развитие линии метро будет продолжено в западном направлении до рынка «Барлык». На сегодня в Алматинском метрополитене работают 11 станций общей протяженностью 13,4 км. Последние две запустили 30 мая.

    С начала года в городе для государственных нужд изъято 105 земельных участков под реализацию общественно значимых проектов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Строительство
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