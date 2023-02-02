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    Какие задачи поставили перед костанайскими аграриями

    2 Февраля 2023, 18:17

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае с участием акима области состоялось коллегия управления сельского хозяйства и земельных отношений, где озвучены предстоящие и первоочередные задачи перед аграриями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнул руководитель управления профильного ведомства Тимур Бисимбаев, сельхозпроизводителям области необходимо в первоочередном порядке решить ряд приоритетных задач.

    «В растениеводстве одной из основных проблем является нестабильность производства продукции. При этом разница в объемах существенная. В 2019 году урожайность составила 7,9 центнеров с гектара, в 2021 -7,5. Валовой сбор зерна в эти годы составлял от 2,7 млн тонн до 3 млн тонн. В 2022 году было собрано 5,7 млн тонн при средней урожайности 14,2 центнера с гектара. Хозяйств, работающих стабильно, в регионе достаточно. Тем не менее, в целом вопрос снижения воздействия неблагоприятных погодных факторов на урожайность культур остается актуальной. Для этого нужно соблюдать комплекс агротехнических мер по накоплению и сохранению почвенный влаги, включая снегозадержание, чередование культур и другие», - отметил Т. Бисимбаев.

    По его данным, на сегодня из более чем 4 тысяч сельхозформирований области, занимающихся производством растениеводческой продукции, около 3,5 тысяч хозяйств используют 76% от площади пашни.

    «На этот год и в ближайшую перспективу первоочередными задачами остается следующее: диверсификация структуры посевных площадей с увеличением доли высокодоходных культур. По предварительной структуре посевных площадей, площадь ярового сева составит 4 млн 909 тысяч тенге гектар. В целях дальнейшей диверсификации отрасли перед акиматами районов поставлена задача сохранить объемы масличных культур на уровне прошлого года - это 750 тысяч гектаров, в перспективе довести площади до 1 миллиона гектар. Доля масличных в посевах поставит 10-12% пашни в южных районах, и не более 22% в северных»,- пояснил руководитель ведомства.

    В целом, на развитие отрасли сельского хозяйства в этом году области выделено 39,7 млрд тенге субсидий, на растениеводство – 10,5 млрд, животноводство – 7,5 млрд.

    Ранее сообщалось, какие задачи стоят в 2023 году в целом перед Костанайской областьюhttps://www.inform.kz/ru/kakie-zadachi-stoyat-pered-kostanayskim-regionom-v-2023-godu_a4019071

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сельское хозяйство
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