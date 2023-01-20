Какие юбилейные даты будут отмечать в Казахстане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов рассказал о значимых юбилейных датах, которые будут отмечаться в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важное направление работы – это почитание имен выдающихся личностей, служивших в интересах отечества. В прошлом году на высоком международном уровне отмечен 100-летний юбилей оперной певицы, народной артистки Розы Баглановой, который внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Хотелось бы особо отметить юбилейные мероприятия в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (4 октября), концерт в Московском международном доме музыки (13 сентября)», - сказал на заседании коллегии заместитель Премьер-Министра.

Алтай Кульгинов напомнил, что в прошлом году на государственном уровне отмечались 150-летие Ахмета Байтурсынова, 125-летие Мухтара Ауэзова.

«Продолжая эту традицию, необходимо на высоком уровне отметить памятные юбилейные даты в 2023 году. В этом году мы будем отмечать 800-летие выдающегося полководца Султана Бейбарса, 125-летие видного государственного деятеля Темирбека Жургенова, внесшего особый вклад в развитие сферы искусства», - добавил он.

Ранее Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО.

На заседании коллегии Министерства культуры и спорта заместитель Премьер-Министра также рекомендовал ведомству уделить особое внимание мерам поддержки объектов культуры и искусства, чтобы посещение театров и музеев стало традицией.

Кроме того, Министерству культуры поручено перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы.



